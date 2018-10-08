Малый корабль, вооруженный «Калибрами», в ноябре войдет в состав ЧФ

Малый корабль, вооруженный ракетами «Калибр», войдет в состав Черноморского флота в конце ноября. Об этом рассказал начальник штаба флота контр-адмирал Виктор Лиина.

«В настоящее время проходят испытания и в состав флота будут приняты еще три корабля - малый ракетный корабль, срок сдачи которого намечен на конец ноября, а также два патрульных корабля», - сказал Лиина.

Ранее ракетные корабли Каспийской флотилии нанесли удар высокоточным оружием по объектам «противника».

ОКР «Калибр» - крылатые ракеты, созданные для нанесения высокоточных ударов по ключевым объектам противника, в том числе по системам ПВО, защищенным командным пунктам. Дальность полета - несколько сотен километров. Масса боевой части - до 400 килограммов.