Для перехватчика МиГ-31БМ разрабатывается новый радар

Для перехватчика МиГ-31БМ разрабатывают модернизированную версию радиолокационного комплекса, значительно расширяющего его возможности. Вопрос создания новой модификации обсуждался в ходе визита заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко на АО «Заслон». Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Замглавы оборонного ведомства поддержал проведение модернизации уникального радиолокационного комплекса для самолетов МиГ-31БМ, значительно расширяющего его возможности», - сказано в сообщении.

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31БМ является модификацией МиГ-31. Ее принципиальной особенностью является оснащение модернизированной радиолокационной системой «Заслон-АМ», которая способна обнаружить цель на расстоянии более 200 километров. Самолет в состоянии одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти целей.

Таким образом, за счет радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ по сравнению с более ранними модификациями возросла почти в три раза.