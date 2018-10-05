Россия начала исполнение индийского контракта на поставку С-400
Договор о поставке зенитных ракетных комплексов стал крупнейшим в истории военно-технического сотрудничества двух государств.
Фото: МО РФ
Российская сторона начала исполнение контракта на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Индию. Об этом сообщила пресс-служба АО «Рособоронэкспорт» со ссылкой на генерального директора компании Александра Михеева.
«С сегодняшнего дня мы приступили к его исполнению», - заявил Михеев.
По его словам, данный контракт стал крупнейшим в истории военно-технического сотрудничества России и Индии и самым большим в истории «Рособоронэкспорта».
Ранее стало известно, что Россия и Индия заключили контракт на поставку ЗРК С-400 в ходе визита в эту страну президента РФ Владимира Путина.