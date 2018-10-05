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Спасительный «змей»: как установка УР-77 сохраняет жизни на поле боя

Дмитрий Дрозденко
16:29 05.10.2018
Установка УР-77 «Метеорит», получившая в войсках прозвище «Змей Горыныч» способна заменить десятки саперов и спасти сотни жизней солдат.
Фото: Vitaly V. Kuzmin, МО РФ, Kevin Quihuis Jr., wikimedia, Юрий Евсюков, Дудоладов, Георгий Еронин, РИА новости

Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 создана для проделывания проходов в минных полях, в том числе во время боя. Проще говоря, она делает то, что раньше вручную, рискуя жизнью делали саперы.  Телеканал «Звезда» рассказывает об уникальной машине разминирования, которая остается незаменимой в российской армии.

Ужас минных полей 

Минные поля - страшный сон для любого военнослужащего: чаще всего понять, что ты находишься посреди него можно только когда кто-то уже погиб. При этом проделывание проходов в них всегда было крайне опасным занятием, потому что работали саперы вручную, пользуясь миноискателями. Чаще всего это происходило в ночь перед атакой. Саперы ползли к вражеским окопам, обезвреживали мины и ставили знаки, которые видны своим, но незаметны противнику.

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Важно понимать, что миноискатели не обнаруживают мин в неметаллических корпусах, а при поиске с помощью щупа нужно прокалывать землю каждые 20–30 см. Для стандартного прохода шириной 6 метров и до 200 метров длиной нужно уколоть примерно 30 тысяч раз. И это надо делать ночью, ползком и под угрозой обнаружения. Кроме того, ночная активность саперов — верный признак утреннего наступления.

Бангалорская торпеда 

Чтобы повысить эффективность разминирования, была создана так называемая «Бангалорская торпеда». Это была труба, начиненная взрывчаткой, которую подсовывали под заборы с колючей проволокой и взрывали, тем самым проделывая в нем проход. Военные быстро сообразили, что можно соединять между собой несколько «торпед», а к передним секциям крепить колесики или лыжи, чтобы легче было двигать заряд под заграждения.

Картинка Наиболее широкое применение «Бангалорская торпеда» нашла во Второй мировой войне. Трубы соединяли между собой и получали заряд длинной до 200 метров. Для доставки его прицепляли к оснащенному минным тралом танку, который прокладывал себе путь через минное поле, а взрыв супердлинного заряда расчищал среди мин путь для остальных танков и пехоты. Однако после войны маршал инженерных войск Харченко пришел к выводу, что все существующие способы проделывания проходов в минных полях не удовлетворяют требованиям танкистов. Проходы должны возникать внезапно и мгновенно. Одинокий танк, медленно ползущий по полю и тянущий за собой заряд разминирования, явно не внезапен. Огненный «Горыныч» Конструкторы предложили вставить между секциями ракетные пороховые двигатели, сопла которых были направлены назад и немного вниз. Предполагалось, что в период огневой подготовки саперы запускают заряд, и он летит на высоте около 1 м, пока не натянется тормозной трос, а затем падает. Взрыв — и в минном поле зияет проход шириной 6 метров, отлично заметный идущим в атаку танкам и пехоте.

Но гладко было на только бумаге. Во-первых, малый уклон местности и высота препятствий, а поле боя — это не ровный бильярдный стол. Во-вторых, все 45 двигателей УР-3Р редко запускались одновременно, и огромная змея из взрывчатки начинала со страшным ревом, изрыгая пламя и дым, извиваться в стороны, вверх и вниз, потом приподнималась и начинала двигаться вперед. Натолкнувшись на какой-либо пенек или бугорок, она резко взмывала в небо, разламываясь на отдельные куски. После чего резко звучала команда «В укрытие!», и земля содрогалась от мощных взрывов. За это устройство УЗ-3Р и назвали «Змей Горыныч».

 Настоящий «Змей»

Но советские конструкторы не сидели сложа руки, и в 1968 г. на вооружение инженерных войск поступила вполне приличная машина, способная делать то, чего не мог «Змей Горыныч». Первый вариант именовался УР-67 (Установка разминирования образца 1967 г.). Позднее усовершенствованный вариант, выполненный на базе САУ 2С1 «Гвоздика», получил обозначение УР-77 «Метеорит», ну а прозвище «Змей Горыныч» перешло по наследству.

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По словам танкиста, полковника Виктора Мураховского, УР-77 на сегодняшний день — лучшая в мире система дистанционного разминирования в мире. УР-77 представляет собой бронированный сварной корпус с двумя размещенными сверху пусковыми установками и необходимым для запуска оборудованием. Экипаж составляет всего два человека — механик-водитель и командир-оператор.

«Машина УР-77 отличается надежностью и простотой в обслуживании. Практически вся работа экипажа механизирована, и солдаты срочной службы легко справляются с ее боевым применением», — сказал полковник Мураховский.

Машина в нужное время быстро занимает пусковую позицию на линии фронта, поднимает направляющие и производит пуск заряда. Заряд летит, поднимаясь на высоту 10–15 метров, пока не натянется тормозной канат, соединяющий хвост заряда и машину. После того как заряд падает на минное поле, машина сдает назад, чтобы выровнять заряд в прямую линию. Командир машины по кабелю (внутри тормозного каната) выдает команду на подрыв заряда.

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725 кг пластита заставляют сработать мины с нажимными взрывателями в полосе разминирования и перебивают проволоки мин натяжного действия. Командир машины с помощью пиропатрона перебивает тормозной канат, освобождая машину, и теперь она готова к пуску следующего заряда разминирования. Весь процесс не занимает и трех минут: при этом проход в минном поле проделывается действительно внезапно и мгновенно.

Ширина прохода составляет около 6 метров, а длина до 100 м за один залп, и таких залпов у машины два. Несмотря на то, что УР-77 не предназначена для разминирования противопехотных мин, установка расчищает противопехотные минные поля от американских мин нажимного действия М14, создавая проход шириной до 14 м.

Боевое применение

УР-77 имеет обширный послужной список: от боевых действий в Афганистане до нынешних событий в Сирии; от Африки и снова до Ближнего Востока.

«Как показала практика боевого применения, такой заряд может проделывать проходы в инженерных заграждениях не минного характера. УР-77 можно применять против противотанковых ежей и надолбов. Эффективна машина в борьбе с баррикадами и завалами, которые характерны для боев в городских условиях, что и продемонстрировали боевые действия в Сирии», — рассказал военный эксперт.

Внешне УР-77 мало отличается от любой другой боевой машины и не привлекает особого внимания противника, особенно если перемещается в составе механизированной колонны. Бронированный корпус и гусеничная база позволяют УР-77 «с ходу» выдвинуться к линии соприкосновения с противником и проделать проход для бронетехники и пехоты, при этом экипаж не покидает защищенного корпуса машины.

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«Штатно машины стоят на вооружении мотострелковых и танковых полков и поэтому для их применения не надо запрашивать разрешение вышестоящих начальников. Они применяются в рамках того плана боя, который разработал конкретный командир части», — отметил Виктор Мураховский.

Конкуренты США

США тоже имеют похожее оружие, например удлиненный заряд разминирования М58 (M58 MICLIC), который размещается либо на прицепе, либо на корпусе различных инженерных машин,  например мостоукладчике М60 AVLB. Принцип действия американской системы аналогичен нашему. Твердотопливная ракета буксирует гибкий полиэтиленовый шланг, набитый С4, взрыв которого вызывает срабатывание минных взрывателей нажимного действия противотанковых и противопехотных мин, в результате чего образуется полоса местности шириной 8 м и длиной 100 м, свободная от работоспособных мин.

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Все бы хорошо, но техническое исполнение у американцев оказалось куда хуже. В случае использования прицепа экипаж становится незащищенным от огня противника в момент подготовки системы к залпу. Да и сама система показала себя не очень надежной. Во время военной операции «Буря в пустыне» более половины пусков М58 оказались неудачными. В СССР даже у УР-67 неудачные пуски носили единичный характер. Вполне возможно, причина заключается в том, что наши конструкторы изначально создавали систему, способную исправно действовать в любых условиях и с любым персоналом.

«Америка уже имеет систему, подобную УР-77. Это M1 Assault Breacher Vehicle (M1 ABV), которая создана на базе танка М1 Abrams и обладает аналогичной мобильностью и возможностью проводить разминирование «с ходу». Но она находится на вооружении специальных инженерных подразделений и не входит в организационно-штатную структуру американских батальонов и бригад. Поэтому каждый раз требуется запрашивать инженерную поддержку, на что собственно тратится дополнительное время для развертывания и сужается гибкость применения установки», — рассказал полковник Мураховский.

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Характеристика

УР-77

М58

Длина прохода, м

80–100

100

Масса ВВ, кг

41–725

794

Ширина прохода, м

6

8

Как мы видим по сравнительной таблице, УР-77 немного уступает западному конкуренту только по ширине прохода. Однако этот параметр зависит исключительно от типа заряда, усовершенствованием которого в настоящий момент занимается АО «Научно-исследовательский инженерный институт», который является головным разработчиком инженерных боеприпасов и оборудования в нашей стране. Поэтому в ближайшее время знаменитый «Змей Горыныч» получит новые, еще более мощные и эффективные заряды.

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