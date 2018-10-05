Индия и Россия заключили контракт на поставку комплексов С-400

Росссия и Индия заключили контракт на поставку комплексов ПВО С-400, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее комитет индийского правительства по вопросам обороны дал разрешение на покупку систем. Тогда сообщалось, что планируется покупка пяти полков С-400.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Способен уничтожать цели на высотах от 30 километров до 5 метров. Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.