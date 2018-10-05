Изготовление спутника «Барс-М» завершается в России

Для министерства обороны РФ особое значение имеет модернизация спутников картографирования и дистанционного зондирования Земли, заявил Шойгу на селекторном сообщении в пятницу.

«Сегодня заслушаем представителя Ракетно-космического центра «Прогресс» о ходе работ по завершению изготовления космического аппарата «Барс-М» N3», - сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что Министерство обороны планомерно совершенствует систему мониторинга обстановки из космоса и значимое место в ней отводится современным спутникам.

«Барс-М» — серия специализированных спутников видовой разведки, применяющихся для системы наблюдения и подробной фотосъемки земной поверхности. Разработка новой платформы оптической разведки, получивший обозначение «Барс» началась в 1990-х годах, однако из-за недостатка финансирования она была свернута. В 2008 году проект был возрожден под названием «Барс-М». Первый запуск состоялся 27 февраля 2015 года со стартовой площадки 43/4 космодрома Плесецк.