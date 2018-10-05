В Минобороны обсудили продление сроков службы ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС

Продление сроков службы стратегических ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160 было обсуждено на селекторном совещании в Министерстве обороны РФ.

«Для продления сроков службы и повышения эффективности применения самолетом Ту-160 и Ту-95МС компания "Туполев" и предприятия кооперации осуществляют их сервисное обслуживание в рамках жизненного цикла, а также ремонт и модернизацию. Одновременно ведется работа по воспроизводству стратегического самолета Ту-160М. Сегодня обсудим меры, которые позволят поддерживать установленное Президентом России количество исправных самолетов», - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания.

Также на совещании был рассмотрен ход выполнения госконтракта на изготовление и поставку космических аппаратов «Барс-М». В частности, министр обороны заслушал представителя Ракетно-космического центра «Прогресс».