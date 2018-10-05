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Индия и РФ будут вести расчеты за С-400 в нацвалютах

Павел Настин
11:39 05.10.2018
В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели запланировано подписание ряда многомиллиардных контрактов.
Фото: Vitaly V. Kuzmin

Полноформатные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди начались в индийской столице.

От этой встречи ожидают многого. Москва и Нью-Дели должны подписать целый пакет документов. Речь идет о многомиллиардных контрактах - в экономической сфере, промышленности, торговле и, конечно, в области военно-технического сотрудничества. Ключевой документ - соглашение о поставках в Индию зенитных ракетных комплексов С-400 на сумму свыше пяти миллиардов долларов. При этом, как заявил вице-премьер Юрий Борисов стороны уже урегулировали проблемы, которые возникали или еще могут возникнуть при осуществлении платежей.

«Естественно учитывается санкционное воздействие, обсуждаются вопросы задержки с платежами, предпринимаются меры. Мы уже об этом говорили, что и российская, и индийская сторона будут вести курс на расчеты в национальных валютах», - отметил Борисов.

Юрий Борисов работает в Нью-Дели в составе большой российской делегации. По словам вице-премьера, стороны определили 23 приоритетных инновационных проекта. Среди них - атомная энергетика, космическое сотрудничество и разработка нефтяных месторождений в Арктике.

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