Индия заинтересована в покупке нового российского оружия

Начальник штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават попросил поддержки в покупке новых вооружений и модернизации индийской армии в ходе встречи в четверг с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

По словам индийского военачальника, индийская армия в данный момент проходит фазу модернизации и ощущает потребность в новых вооружения.

«И мы надеемся в этой связи получить поддержку от России», - сказал Рават.

Он особо отметил, что «Россия всегда стояла рядом с Индией в трудные времена, поэтому нет причин, чтобы не поднять наши отношения на следующий, более высокий уровень».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Индия рассматривает возможность покупки нескольких сотен танков Т-14 «Армата».