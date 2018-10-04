Индия заинтересована в покупке нового российского оружия
Индия планирует закупку новых российских вооружений и планирует поднять военно-техническое сотрудничество на новый уровень.
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Начальник штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават попросил поддержки в покупке новых вооружений и модернизации индийской армии в ходе встречи в четверг с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.
По словам индийского военачальника, индийская армия в данный момент проходит фазу модернизации и ощущает потребность в новых вооружения.
«И мы надеемся в этой связи получить поддержку от России», - сказал Рават.
Он особо отметил, что «Россия всегда стояла рядом с Индией в трудные времена, поэтому нет причин, чтобы не поднять наши отношения на следующий, более высокий уровень».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Индия рассматривает возможность покупки нескольких сотен танков Т-14 «Армата».