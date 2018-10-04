Производитель ракет «Сармат» перейдет на трехсменный график работы

Руководство Красноярского машиностроительного завода намерено нарастить численность работников в связи с растущей загрузкой. Об этом сообщил генаральный директор предприятия Александр Гаврилов.

«Нам необходимо увеличивать численность производственных рабочих и линейного персонала для организации работ в двух- и трехсменном режиме начиная с 2019 года», - заявил Гаврилов в интервью журналу «Синева».

По его словам, «Красмаш» сегодня является одним из немногих предприятий отрасли с понятными и финансово подтвержденными заказами на десятилетие вперед, которые предполагают значительный рост объемов производства.

По словам Гаврилова, им поставлена задача разработать среднесрочные и долгосрочные производственные программы, а также бюджеты предприятия.

В настоящее время на АО «Красноярский машиностроительный завод» ведется изготовление МБР морского базирования «Синева», разгонных блоков для коммерческой программы «Морской старт». После реконструкции на предприятии предполагается развернуть производство перспективных тяжелых межконтинентальных ракет «Сармат».