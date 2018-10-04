Удар «Викинга»: «Бук-М3» как универсальный солдат нового времени

Телеканал «Звезда» рассказывает о том, на что способна новейшая модификация зенитного комплекса средней дальности «Бук-М3», элементы которого были впервые показаны широкой публике на форуме «Армия-2018».

Поставляемый в войска как «Бук-М3» и предлагаемый на экспорт под собственным обозначением «Викинг», 9К317М представляет вершину развития семейства зенитных ракетных комплексов ПВО сухопутных войск средней дальности под общим названием «Бук». За почти полувековую историю непрерывного развития данной линейки, максимальная дальность поражения целей выросла в три раза, достигнув семидесяти километров, а высота – в два раза, до тридцати пяти тысяч метров.

Помимо самолетов и вертолетов для системы первоначального облика, «Бук-М2» и «Бук-М3» способны эффективно бороться еще и беспилотными летательными аппаратами, крылатыми ракетами, корректируемыми авиабомбами и другими управляемыми средствами поражения. А способность обстреливать радиоконтрастные наземные и надводные цели делают их действительно универсальным средством защиты рубежей, как нашей страны, так и ее союзников.

Революция в ПВО

Разработка комплекса началась в 1970 году, став логическим продолжением 2К12 «Куб». Позаимствовав ключевые идеи «Куба» и ряд его элементов, «Бук» отличался более продвинутыми средствами радиолокации за счет использования технологий «квазинепрерывного сигнала». При отсутствии искусственных помех радиолокаторы работали в режиме импульсного излучения с измерением дальности, а при постановке таковых противником переходили на «квазинепрерывный сигнал», позволяющий сопровождать обнаруженные воздушные цели и наводить на них ракеты даже в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Следующим отличием стало оснащение пусковых установок собственным радиолокатором подсвета с возможностью обзора воздушного пространства в узком секторе. Тогда как батарея «Куба» формировалась вокруг самоходной установки разведки и наведения 1С91 с двумя РЛС, в случае с 3К37 «Бук» она имела в своем составе пару огневых установок с собственными радиолокаторами и одну пуско-заряжающую без РЛС. При сокращении числа машин с пяти до трех, батарея теперь могла вести одновременный обстрел не одной, а двух целей, сохранив количество готовых к пуску ракет - двенадцать единиц.

Переход от 3К37 (на вооружении с 1979г.) к «Бук-М1» (1983) сопровождался внедрением нового радиолокатора обнаружения и целеуказания на уровне дивизиона. Вместо механического применяется электронное сканирование луча, что существенно расширяет возможности комплекса по обнаружению и сопровождению беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет во всем диапазоне скоростей и высот их полета.

«Бук-М1-2» и «Бук-М2»

С развалом Советского Союза совершенствование комплексов ПВО замедлилось, но, к счастью, не прекратилось. В 1998 году на вооружение принимается «Бук-М1-2», задуманный как доступный по цене вариант модернизации строевой техники, которую можно проводить непосредственно в условиях войсковой части силами заводских бригад промышленности. Доработанная огневая установка (СОУ) 9А310М1-2 способна вести стрельбу новой ракетой 9М317. По сравнению с предыдущей 9М38, максимальная дальность стрельбы увеличилась с 32 до 42-45 километров, высота поражения аэродинамической цели – с 18-20 до 25 тысяч метров, а вероятность ее уничтожения выросла с 0,8-0,85 до 0,9-0,95.

Следующим шагом стал запуск в серийное производство огневой установки с радиолокатором, оснащенным фазированной антенной решеткой, что дало ей возможность обстреливать не одну, а четыре цели одновременно. Кроме того, теперь комплекс мог работать по радиоконтрастным наземным и надводным целям на удалении до 25 километров.

Развитие продуктовой линейки ЗРК семейства «Бук» в новом, 21 веке, ознаменовалось поступлением на вооружение ПВО Сухопутных Войск России сначала ЗРК «Бук-М2» (2008г.), а затем - «Бук-М3» (2016). Главное различие между ними заключается в замене ракет 3М317 на 9М317М. Несмотря на небольшое отличие в обозначении (добавлен суффикс «М»), последняя представляет совершенно иное изделие, с сокращением массы на полторы сотни килограмм, общей длины более чем на тридцать сантиметров, диаметра корпуса с 400 до 360мм. За счет легкости и компактности, количество ракет, размещенных на СОУ, увеличилось с четырех до шести, на ПЗУ – с восьми до двенадцати.

Отличительной особенностью ЗРК «Бук» является универсальность. Он способен не только защитить армейские части на марше, в наступлении и обороне, но и нести службу по охране морских рубежей страны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что к столь универсальному комплексу проявляется большой интерес по линии военно-технического сотрудничества. «Бук-М2Э» поставлялся пяти странам мира, включая три дальнего зарубежья: Алжир, Венесуэла и Сирия. В будущем за рубеж предполагается поставлять ЗРК «Викинг», являющийся экспортным исполнением «Бук-М3».

Вниманию посетителей форума «Армия» 2018 года впервые представлялись элементы данного комплекса: самоходная огневая установка (СОУ) 9М317М и радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 9С36М. Особенностью последнего является использование телескопической мачты длиной 21 метр для подъема антенны высоко над землей, что существенно повышает возможности ЗРК по борьбе с низколетящими целями.

«Викинг» выходит на сцену

О начале продвижения за рубеж нового ЗРК средней дальности «Викинга» было заявлено весной нынешнего года. Первым на данную тему высказался заместитель генерального директора ПАО «Рособоронэкспорт» Сергей Ладыгин. По его словам, максимальная дальность стрельбы экспортного варианта ЗРК «Бук-М3» составляет 65 километров, а число целей, одновременно обстреливаемых одной СОУ – шесть. Исходя из состава средств зенитной батареи, можно предположить, что в боевой обстановке каждая огневая машина будет, как правило, сопровождаться пуско-заряжающей установкой (ПЗУ) 9А316М.

Выполненная, как и все другие элементы комплекса, на гусеничном шасси, ПЗУ перевозит 12 транспортно-пусковых контейнеров с хранящимися в них ракетами 9М317М. В случае необходимости, она способна самостоятельно осуществить запуск всего своего арсенала. Коль скоро 9А316М не оснащается собственными средствами подсвета цели, наведение ракет выполняется средствами сопровождаемой ей боевой машины 9М317М. Находящаяся на позиции пара СОУ+ПЗУ способна за считанные секунды запустить 18 ракет и одновременно навести их на цели за счет многоканальности аппаратуры самоходной огневой установки.

Важнейшим качеством «Викинга» является возможность обмена информацией по скоростным, защищенным каналам связи с ЗРК большой дальности «Антей-2500» (экспортный вариант С-300В) и современными системами ближнего радиуса действия («Тор-М2Э», «Сосна-Р» и т.п.). Таким образом, строится единая автоматизированная система ПВО армейской группировки, действующая на основе единого информационного поля и под единым командованием, благодаря чему значительно повышается ее эффективность по борьбе с авиационными средствами нападения противника.

В будущем развитие комплекса будет связано с реализацией принципа «выстрелил и забыл», что требует поставки на ракету активной головки самонаведения и разработки более совершенных средств радиолокации с использованием активных фазированных решеток (АФАР), применение тепловизора вместо телевизионного визира в резервном канале обнаружения и наведения.

Однако уже сейчас эти комплексы являются грозным оружием, которое доказало всему миру свою эффективность, в том числе и в ходе боевого применения в Сирии, когда ЗРК ПВО САР ранних модификаций успешно сбивали американские крылатые ракеты.