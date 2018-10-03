Индия может закупить сотни танков Т-14 «Армата»

Армия Индии планирует закупить 1770 современных танков взамен устаревших Т-72 и Т-14 «Армата» является кандидатом для этой сделки, сообщает издание Indian defense news.

В сообщении говорится, что в данный момент в России находится начальник штаба Сухопутных сил Индии Бипин Рават.

«Визит рассматривается в качестве попытки придать новый импульс двустороннему стратегическому партнерству. И не исключено, что вопрос о приобретении танка Т-14 "Армата" будет обсуждаться», - говорится в сообщении.

В нем также подчеркнуто, что Индия выбирает между российским Т-14 «Армата», южнокорейским K-2 Black Panther и украинским танком «Оплот». При этом одним из главных условий будет производство танков в Индии.

Стоит отметить, что Индия является крупнейшим покупателем российской бронетехники на протяжении последних десятилетий. Так, на вооружении индийской армии стоит около тысячи танков Т-90С.

Ранее сообщалось, что вопрос о поставках российского оружия будет обсуждаться в ходе предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Индию.

В частности, возможно подписание контракта на поставку комплексов С-400.