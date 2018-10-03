На УВЗ заявили о начале финальных испытаний артиллерийского комплекса «Набросок»

Самоходные артиллерийско-минометные комплексы «Дрок», «Флокс» и «Магнолия», которые разрабатываются в рамках проекта «Набросок», выходят на финальную стадию испытаний. Сообщение об этом опубликовало интернет-издание АО «Уралвагонзавод» T-Digest.

«”Флоксы”, “Дроки” и “Магнолии” — серия самоходных артиллерийско-минометных комплексов, созданных в рамках проекта “Набросок”, выходит на финальную стадию испытаний», - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, данные образцы вооружения поступят в Вооруженные Силы России в ближайшее время.

Ранее о разработке новейшего артиллерийского комплекса «Набросок» заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков. По его словам, новый комплекс, в частности, будет использоваться в Арктике.