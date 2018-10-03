Система для обнаружения пункта управления БПЛА создана в России
В России создана система, которая позволяет обнаруживать местоположение оператора дрона. Изделие станет частью единого комплекса противодействия беспилотникам.
Фото: ruselectronics. ru
В холдинге «Росэлектроника» создана система, которая позволяет определить направления, в которых находятся дрон и его оператор, с погрешностью всего 2 градуса.
«Изделие носит название «Черемуха» и его планируется интегрировать в состав единого комплекса противодействия дронам, в который также войдут модуль пассивного когерентного локатора и модуль радиоэлектронного подавления «СЕРП»», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации «Ростех».
Комплекс будет выпускаться в двух вариантах: стационарном и мобильном. При этом количество модулей в каждом отдельном взятом случае будет зависеть от охраняемого объекта и моделей вероятных угроз.