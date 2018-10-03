«Техмаш» разработал проект новейшей реактивной системы залпового огня

Научно-производственный концерн «Техмаш», входящий в Ростех, определился с обликом перспективной малокалиберной реактивной системы залпового огня и в ближайшем будущем представит ее эскиз в Министерство обороны России. Об этом рассказал ТАСС заместитель гендиректора концерна Александр Кочкин.

«Мы для себя сформировали облик этой системы и с этим предложением в ближайшее время выйдем на военное ведомство», - заявил он.

Кочкин отметил, что концерн «Техмаш» прорабатывает кооперацию предприятий, которые могут быть привлечены к разработке новой реактивной системы залпового огня.

Ранее сообщалось, что «Техмаш» собирается создать роботизированную РСЗО малого калибра для спецназа, морской пехоты и ВДВ. Как рассказали разработчики, система сможет уничтожать цели на земле и в воздухе, то есть должна сбивать вертолеты и БПЛА на дальности 1,5 -2 километра и максимальной высоте не более 1 километра.

Реактивная система залпового огня будет применять специальные снаряды и уже имеющиеся в войсках неуправляемые авиационные ракеты калибра 50-80 мм. Роботизация предполагает возможность дистанционного управления системой. Разработка пока названия не получила.