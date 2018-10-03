Почти 500 ученых подали заявки на работу в технополисе «Эра»
Около 500 резюме от поступили от кандидатов на научные должности в военного инновационного технополиса «Эра». Информацию об этом распространило Минобороны России.
Официальный конкурсный отбор осуществлялся с июля по август 2018 года. Соискатели присылали резюме и портфолио, характеризующие достижения в научных областях по заявленным направлениям. В среднем, на одну вакансию претендовали 15 человек.
В первый этап конкурса прошли 119 кандидатов. Большинство - жители Южного, Центрального, Приволжского федеральных округов и города Москвы. Есть также кандидаты из Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, а также из республики Татарстан.
Основными критериями отбора стали наличие опыта работы по специальности, наличие ученой степени, соответствующей сфере научной деятельности и отрасли наук, наличие ученого звания, а также патентов на изобретение или полезную модель.
21 августа конкурсная комиссия, в состав которой вошли ведущие эксперты Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий министерства обороны РФ, Военно-научного комитета Вооруженных Сил Российской Федерации, Главного управления кадров министерства обороны РФ, а также руководство Военного инновационного технополиса «Эра», определила лучших.