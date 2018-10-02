10-тонный «джихад-мобиль» пытается пробить ворота: кадры краш-теста

В качестве автомобиля террористов использовался грузовик «Зил» весом 10 тонн, который на полном ходу врезался в ворота, которые включают специальную тросовую систему и систему зацепов, которые позволяют выдерживать удар колоссальной силы.

В результате краш-теста грузовик превратился в груду металла, однако попасть на территорию условного режимного объекта ему не удалось.

Ворота предназначены для установки на проходных административных и воинских объектов, атомных станциях и других важных зонах.

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