Новый российский авианосец может получить расширенную палубу

Новый российский авианосец может получить палубу, которая сопоставима по ширине с палубой американского «Нимица», сообщил ТРК «Звезда» начальник сектора проектного отдела Крыловского государственного научного центра Алексей Лицис.

«Мы разработали проект авианосца с усовершенствованной подводной частью, которая позволит увеличить ширину полетной палубы. Скажем, у американского авианосца «Нимиц» ширина палубы составляет 78 метров. Мы смогли добиться той же ширины», - рассказал Лицис.

По его словам, длина палубы составит порядка 300 метров, а водоизмещение нового авианосца - 44000 тонн. Модель одного из вариантов корабля была представлена на форуме «Армия-2018».

«Данный проект разрабатывался для экспорта и предполагалось, что он будет использовать неядерное органическое топливо, что позволит значительно сократить расходы во время стоянки корабля», - подчекнул Лицис.

В данный момент в составе ВМФ России находится только один авианесущий крейсер - «Адмирал Советского Союза Кузнецов». Общая длина корабля составляет 304,5 метра, максимальная ширина палубы - 67 метра. Полное водоизмещение - 59100 тонн.