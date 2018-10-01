«Калашников» показал боевой искусственный интеллект в действии

Концерн «Калашников» опубликовал видео работы станции управления оружием под контролем боевого искусственного интеллекта.

«Боевой искусственный интеллект выполняет функции обнаружения и распознавания целей, определяет приоритеты в последовательности поражения, отдает команды автомату сопровождения и принимает решение об открытии огня», - говорится в сообщении предприятия.

Система работает в видео дистанционного модуля, обладающего возможностью распознавания и подсветки целей, автоматом сопровождения наземных, воздушных и морских целей, баллистическим вычислителем.

В нем также подчеркнуто, что искусственный интеллект построен на основе искусственных нейронных сетей, и может до обучаться в процессе работы. В частности, станция способна самостоятельно принимать решение об исключении из сектора поражения объектов, не представляющих опасность, например, животных, что минимизирует вероятность их поражения.

Кроме того, оружие имеет систему гидростабилизации, позволяющей вести огонь в движении, использовать комплекс в любое время суток и условиях ограниченной видимости.