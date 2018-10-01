Опубликованы кадры войсковых испытаний боевого робота «Нерехта»

Кадры испытаний новейшего российского боевого робота «Нерехта» во взаимодействии с бойцами мотострелковых подразделений опубликовало Минобороны России. Кадры испытаний включены в видеоролик, посвященный дню Сухопутных войск.

Также видео содержит кадры испытаний боевых роботехнических комплексов «Уран-9».

Роботизированный комплекс «Нерехта» состоит из компактного гусеничного шасси, на корторую устанавливается 12,7-мм пулемет «Корд» или 7,62-мм танковый пулемет «Калашникова». Также комплекс может дополнительно оснащаться автоматическим гранатометом АГ-30М.

Ранее этот комплекс проходил испытания на полигоне в зимнее время.