Опубликованы кадры войсковых испытаний боевого робота «Нерехта»
Видео испытаний робототехники в составе мотострелкового подразделения опубликованы в видеоролике Минобороны России, посвященном дню Сухопутных войск.
Кадры испытаний новейшего российского боевого робота «Нерехта» во взаимодействии с бойцами мотострелковых подразделений опубликовало Минобороны России. Кадры испытаний включены в видеоролик, посвященный дню Сухопутных войск.
Также видео содержит кадры испытаний боевых роботехнических комплексов «Уран-9».
Роботизированный комплекс «Нерехта» состоит из компактного гусеничного шасси, на корторую устанавливается 12,7-мм пулемет «Корд» или 7,62-мм танковый пулемет «Калашникова». Также комплекс может дополнительно оснащаться автоматическим гранатометом АГ-30М.
Ранее этот комплекс проходил испытания на полигоне в зимнее время.