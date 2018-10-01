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«Изделие 80»: раскрыты подробности о двигателе ПАК ДА

Александр Пешков
10:41 01.10.2018
Двигатель перспективного авиационного комплекса дальней авиации сможет работать порядка 30 часов, выдерживать температуры от минус 60 до плюс 50°С и будет устойчив к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва.
«Изделие 80»: раскрыты подробности о двигателе ПАК ДА
Фото: Минобороны РФ

На сайте госзакупок предприятием, которое занимается изготовлением двигателей для дальней авиации ПАО «Кузнецов» были размещены тендеры на опытно-конструкторские работы по  двигателю для перспективного авиационному комплексу дальней авиации (изделие 80). В Объединенной двигателестроительной корпорации сообщили ТРК «Звезда», что информация, изложенная в документе соответствуют действительности.

Согласно тендеру, электронная система двигателя (основная и дублирующая) должна обеспечить прогнозирование состояния изделия и его систем, в том числе обеспечивающее выполнение полета длительностью 30 часов.

Кроме того, агрегаты системы топливопитания и гидромеханической системы регулирования должны быть работоспособны при околонулевых и отрицательных перегрузках до 2,7 g, а также при температурах от минус 60 до плюс 50 градусов. Скрок службы изделия - 12 лет, с возможностью продления ресурса до 21 года.

Контракт на создание двигателя для перспективного бомбардировщика был заключен между ОДК и компанией «Туполев» в июне 2018 года

При этом в сообщении особо подчеркнуто, что «Оборудование должно быть прочным, устойчивым, стойким к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва».

В ОДК сообщили, что заложенная стоимость контракта по отдельным позициям является итоговой на весь срок исполнения обязательств.

Ранее сообщалось, что ПАО «Туполев» в ближайшее время приступит к постройке первых опытных образцов перспективного авиакомплекса

При создании нового бомбардировщика будут использоваться отдельные технические решения, примененные в Ту-160М2, но в целом этом будет абсолютно новая машина.

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