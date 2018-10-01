В России разрабатывают сверхзвуковые пассажирские самолеты

Россия совместно с европейскими партнерами ведет разработку гиперзвукового самолета. Об этом рассказал гендиректор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало в телевизионной студии «Роскосмоса». Он отметил, что водород будет служить топливом для перспективного самолета.

«Самолет будущего - он не один, это целая линейка самолетов. Прежде всего, это сверхзвуковые и впоследствии гиперзвуковые перелеты, в том числе орбитальные самолеты», - заявил Сыпало.

Такие самолеты позволят в разы сократить время доставки пассажиров и грузов на удаленные расстояния. По словам генерального директора ЦАГИ, это актуально как для России, так и стран БРИКС.

Сыпало добавил, что ЦАГИ занимается отработкой проектов, которые используют альтернативные виды топлива.

«Проект по гиперзвуковому гражданскому самолету, который разрабатывает ЦАГИ и европейское сообщество в рамках проекта HEXAFLY, предполагает использование двигателя на жидком водороде», - сказал он.

Помимо того, что самолет будет обладать высокой скоростью, он также должен стать безопаснее и оказывать меньшее воздействие на окружающую среду.

В проекте HEXAFLY помимо ЦАГИ с российской стороны принимают участие Центральный институт авиационного моторостроения, Московский физико-технический институт и Летно-исследовательский институт имени Громова. Среди зарубежных разработчиков в проекте представлены Европейское космическое агентство, Французский центр аэрокосмических исследований и Итальянский аэрокосмический исследовательский центр.