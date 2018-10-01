Тяжелый путь легкого истребителя: какой будет российская военная авиация

Сегодня в авиапарке ВКС преобладают самолеты марки «Су», продолжающие линию тяжелого истребителя 4-го поколения Су-27. Это и фронтовые бомбардировщики Су-34, и модифицированные самолеты поколения «4++» - Су-30СМ и Су-35. Ну и наконец, самолет нового поколения - многофункциональный Су-57. А что же с легкими истребителями - наследниками МиГ-29? Есть у них будущее и место в боевом строю ВКС? «Армейский стандарт» изучил историю вопроса и его современное состояние.

Когда-то в авиапарке советских, а потом и российских ВВС количество тяжелых истребителей Су-27 с максимальной взлетной массой более 30 тонн и легких МиГ-29 с аналогичным показателем свыше 18 тонн, было примерно равное. И по объему экспортных поставок фирмы мало чем различались. Но в 90-е «Сухой» вырвался в лидеры. Существенно помог фирме выжить в трудные 90-е экспорт «сушек» в Китай и Индию. Появились деньги на разработку и доводку новых проектов, модернизацию производства. РСК «МиГ» же преследовали кадровая чехарда в руководстве и громкие скандалы с коррупционным душком. А вот новых стоящих проектов практически не было.

Сильно просел экспорт МиГ-29. Случались и совсем уж «подножки». Так, Алжир заказал было партию модернизированных истребителей МиГ-29СМТ, а потом отказался от них, сославшись на несоответствие требованиям. Пристроить эскадрилью «иностранных» самолетов с большим количеством импортных комплектующих помогли родные ВВС. Хотя «усыновление» шло с трудом и не без проблем.

Надо отдать должное, патриоты фирмы рук не опустили и сражались за выживание как могли. Наработки по модернизации МиГ-29 в вариант МиГ-29СМТ были использованы частично при реализации индийского контракта на разработку и поставку корабельных истребителей МиГ-29К и МиГ-29КУБ (корабельный учебно-боевой) для приобретенного и модернизированного в России тяжелого авианосного крейсера «Викрамадитья» («Адмирал Горшков»). Этот заказ вдохновил МиГ на конструкторский рывок - создание нового самолета, продолжающего семейство МиГ-29 — истребитель поколения 4++ МиГ-35.

Родные ВВС в то время поддержать самолетостроителей заказами не могли, денег не было. И потому решено было попытать счастья в индийском тендере на легкий многоцелевой самолет. Индия собиралась закупить 126 таких истребителей. Россия в 2007 году выставила на тендер прототип МиГ-35.

Почему прототип? Да потому что ключевой элемент самолета, обеспечивающий его многофункциональность и боевую эффективность, - бортовая радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой (БРЛС с АФАР) - был еще в работе. Тендер МиГ-35 тогда не выиграл, поскольку из всех зарубежных конкурентов он один не производился еще серийно.

Самолетостроители продолжили работу над МиГ-35, считая, что легкие истребители пока рано сбрасывать со счетов. Испытания продолжились. Интерес к новому самолету проявили Воздушно-космические силы. И вот, как стало известно «Армейскому стандарту», истребитель МиГ-35 в ближайшее время получит предварительное заключение по первому этапу государственных испытаний. Как сообщил источник в российском авиапроме, после получения предварительного заключения разработчик — корпорация «МиГ» - доработает истребитель по полученным замечаниям.

Ожидается, что после этого истребитель будет предъявлен в четвертом квартале 2018 года на государственные совместные испытания. Совместные испытания будут проходить в Государственном летно-испытательном центре ВКС в Ахтубинске. Военные летчики-испытатели оценят боевые качества нового самолета и протестируют его на авиационных полигонах.

В государственных испытаниях участвуют пока два опытных образца истребителя МиГ-35. Они построены на средства Минобороны. Решено, что к госиспытаниям этой осенью присоединится еще несколько опытных истребителей. Это позволит проводить тестовые полеты более интенсивно и ускорит выполнение программы испытаний.

Большой объем летных испытаний МиГ-35 обусловлен значительной новизной вновь установленного на истребителе бортового радиоэлектронного оборудования и авиационных средств поражения. При этом главный вопрос - оснащение МиГ-35 БРЛС с АФАР - остается открытым. Прорабатывается несколько вариантов. В любом случае для их полной реализации потребуется еще несколько лет опытно-конструкторских работ.

Над радаром с активной фазированной антенной решеткой для МиГ-35 работают «Фазотрон-НИИР» и Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В.Тихомирова. «Фазотрон» располагает демонстратором радара с АФАР. Предстоит еще создать антенную решетку большого диаметра под размер фюзеляжа МиГ-35 с несколькими сотнями приемо-передающих модулей.

У НИИП имени В.В.Тихомирова есть свои наработки. Эта фирма, в частности, создала систему бортовых радаров для истребителя 5-го поколения Су-57 и обладает необходимым научно-техническим заделом. Окончательное решение по истребителю останется за госзаказчиком - ВКС России. Госпрограмма вооружений предусматривает закупку небольшой партии легких истребителей из 24 единиц.

Военное ведомство понимает, что у легких истребителей есть своя ниша в воздушных боях. К тому же цена МиГ-35 меньше, чем, например, Су-35. Есть спрос на легкие фронтовые самолеты и за рубежом. Кстати, та же Индия, которая первоначально отдала предпочтение французским «Рафалям», вновь внимательно смотрит в сторону МиГ-35. Итоги продленного индийского тендера могут быть подведены к 2025 году. Теперь все зависит от того, как быстро на этот спрос ответит легендарная фирма «МиГ», у основания которой более 75 лет назад стояли Артем Микоян и Михаил Гуревич.