Новейшая ракета «Бронебойщик» будет принята на вооружение в 2019 году - разработчик

Государственные испытания новейшей авиаракеты «Бронебойщик» практически завершены. Уже в следующем году она может быть принята на вооружение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

«Испытания ракеты завершаются, и по их результатам будут приниматься решение о приеме ее на вооружение», - сказал А.Кочкин в кулуарах выставки ADEX-2018, которая проходит в эти дни в столице Азербайджана - г. Баку.

Также, гендиректор предприятия сообщил, что полетные испытания ракеты уже завершились, и окончательное решение по этому вопросу, по его мнению, будет принято уже в этом году.

В случае положительного решения о принятии ракеты на вооружение, в следующем году она поступит на опытно-войсковую эксплуатацию, отметил замгендиректора концерна.

«После этого заказчик в лице Минобороны будет принимать решение о закупке», - добавил он.

С-8ОФП «Бронебойщик» - новейшая российская авиационная ракета. Она предназначена для ряда боевых вертолетов и самолетов, в том числе Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29, Ми-28, Ка-52. Ракета может поражать легкобронированную технику и надводные корабли на расстояниях до шести километров.

Ранее гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин рассказал об особенностях новейшей ракеты.