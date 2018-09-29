Вертолет для спецназа: стало известно, когда появится модернизированный вертолет Ми-171Ш

Холдинг «Вертолеты России» к 2020 году намерен завершить опытно-конструкторские работы по глубокой модернизации вертолета Ми-171Ш. Машина совершенствуется с учетом опыта, полученного российскими ВКС в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.

По сравнению с предыдущей версией на вертолете будут увеличены крейсерская и максимальная скорость полета до 260 и 280 километров в час соответственно, а также максимальный взлетный вес до 13,5 тонн. Кроме того, будет обновлено и вооружение вертолета: наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра, модернизированный Ми-171Ш будет оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой.

Ранее модель модернизированного вертолета была представлена на прощадке международного военно-технического форума «Армия-2018».