Россия может передать Сирии комплексы РЭБ "Красуха" и "Житель"

Новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4» может быть передан в Сирию. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на советника первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» КРЭТ Владимира Михеева.

«Предполагаем, что туда будут поставлены комплексы РЭБ, которые будут заниматься противодействием радиолокационной разведке - это стандартная "Красуха-С4"», - цитирует Михеева агентство.

По его словам, перед поставкой этот комплекс пройдет программную и интеллектуальную доработку с учетом специфики региона.

Михеев добавил, что в Сирию также планируется поставить дополнительное количество средств подавления спутниковой навигации.

«По всей видимости, это станции типа "Житель", стоящие на вооружении российской армии», - заявил он.

Также Михеев сообщил, что самолеты радиоэлектронной разведки Ил-20 могут получить комплексы РЭБ для подавления ракет противника, работающие на новых физических принципах.