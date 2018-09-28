Самолеты Ил-20 могут получить новые комплексы для защиты от ракет

Концерн «Радиоэлектронные технологии» в случае задачи от Минобороны готов разработать для самолетов Ил-20 новые комплексы радиоэлектронной борьбы для защиты от ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой советника первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимира Михеева.

По словам Михеева, в данный момент на самолете установлено стандартное бортовое оборудование, которое предназначено в первую очередь для защиты от переносных зенитных ракетных комплексов.

Самолет Ил-20 был сбит над средиземным морем ракетой сирийского комплекса С-200, который отражал налет авиации Израиля. В Минобороны РФ заявили, что израильские летчики прикрывались российским самолетом и поставили российских военных в известность об авиаударе за минуту до начала операции.

В ответ на эти действия Россия поставит Сирии комплексы С-300.