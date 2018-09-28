«Ратник-3» против американского TALOS: сила - в точности и «цифре»

Неожиданное противостояние инженеров-оружейников случилось на излете лета в этом году. В финале форума «Армии-2018» Россия явила миру гипер-новинку родом из научной фантастики - армейский экзоскелет от ЦНИИТочмаша. «Папа» спайперского «Винтореза», бесшумного автомата «Вал» и собственно «Ратника» буквально взорвал околовоенное медийное пространство. Вместо статичного образца инженеры предприятия продемонстрировали экзоскелет в действии: боец, облаченный в титановую конструкцию, буквально изрешетил тренировочную мишень из закрепленной на руке пулеметной установки. Так инновационная задумка российских оружейников в один ход «обставила» западных коллег. Но далеко ли «ушел» наш экзоскелет от, например, опоры и надежды «звездно-полосатых» - роботизированного костюма TALOS?

Из комиксов - в реальный мир

Экзоскелет в погонах - тот самый случай, когда мир комиксов, кинематографа и видеоигр буквально творит реальность. Все мы помним, как облаченные в суперэкзоскелеты мегагерои голливудских боевиков из «ламповых» 1980-х под гнусавый дубляж-перевод громили противников «пачками», не зная боли и усталости, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Максим Кисляков.

Идею облачения, способного превратить обычного воина в «универсального солдата», быстро подхватили инженеры мира реального. Так появились программы по созданию особо прочного и функционального каркаса для человека.

Еще в 1960-х руками инженеров американской General Electric совместно с вооруженными силами США создали первый экзоскелет.

Поначалу восторг не имел предела: каркас-конструкция помогала поднять центнер. При этом человек практически не чувствовал этот вес. Однако сладкий вкус грядущего технического прорыва быстро сменился горечью: первенец-экзоскелет оказался бесполезной «игрушкой» - его вес перевалил далеко за полтонны. Попытки облегчить конструкцию и продвинуться оставались лишь «бумажными» мечтами - не было достойных технологий и материалов.

Все изменили двухтысячные. Подоспели материалы, появились технологии, плюс инженерный опыт - все было готово для создания чего-то внятного, что можно было бы уже назвать экзоскелетом. Читать далее...