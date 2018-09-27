«Калашников» разработал экипировку для арктического спецназа

Комплект снаряжения и экипировки для спецподразделений Вооруженных Сил России, выполняющих боевые задачи в условиях Арктики, разработал концерн «Калашников». Об этом сообщает сайт «Калашников Media».

«Все элементы экипировки были опробованы специалистами концерна "Калашников" и военнослужащими Минобороны РФ в ходе арктической экспедиции в марте 2018 года на полуостровах Ямал и Таймыр», - говорится в сообщении.

Во время тестирования температура воздуха достигала -47 °С, ветер - 25 метров в секунду и выше, а влажность - 100%.

В состав экипировки вошло более 40 элементов, в том числе рейдовый костюм «Нанук», специальный спальный мешок для низких температур, транспортные контейнеры для обеспечения сохранности медикаментов, средств связи и рационов питания.