Карбоновые плечи: разработчик рассказал об испытаниях в Сирии экзоскелета для российской армии

Российские саперы испытали в Сирии новое устройство - экзоскелет. Хитроумная конструкция из углепластика позволила нашим военным переносить на себе грузы весом в десятки килограммов практически без усилий. Разработчик уникального изделия, гендиректор АО «ГБ Инжиниринг» Сергей Смаглюк, рассказал «Звезде», чем российские экзоскелеты лучше американских, как они облегчат службу наших военных и какое применение этим устройствам найдется при выполнении боевых задач и в мирной жизни.

- Сергей Васильевич, как показал себя экзоскелет в Сирии?

- Там он показал себя достаточно хорошо, мы получили положительные отзывы наших военных. Его согласились испытать саперные подразделения, которые занимаются разминированием в Сирии. Так, нашим экзоскелетом воспользовались операторы робототехнического комплекса разминирования «Уран-6». Он включает в себя систему радиоуправления и устройства подавления радиовзрывателей «Пелена». Все вместе весит довольно много, а с помощью экзоскелета сапер снял с плеч эту нагрузку.

- За счет чего это происходит?

- Конструкция нашего экзоскелета принимает на себя вес груза, и человек его практически не ощущает. Грузоподъемность нашего изделия - 50 килограммов, но мы испытывали его и при переноске 75 килограммов.

- Создание подобных устройств сейчас ведется и за рубежом. Но об их успешных испытаниях в войсках пока не слышно. Вам удалось обойти иностранных конкурентов?

- Прежде всего, уточним, что наш экзоскелет является пассивным, то есть у него нет специальных устройств, придающих усиление движениям человека. А за рубежом, в частности в США, пошли по пути создания активных экзоскелетов, которые снабжены системой гидравлического усиления. В американской армии проходили испытания такого изделия под названием HULC (Human Universal Load Carrier - прим. ред.), однако он не получил большого одобрения у американцев.

- Почему?

- Все уперлось в продолжительность времени его работы, она оказалась недостаточной. В принципе, сегодня это общий недостаток всех активных экзоскелетов, которые разрабатываются в мире. На сегодняшнем уровне технологического развития еще не создан такой источник электроэнергии, который при малом весе и габаритах давал бы большой объем электричества для питания усилительных устройств.

- То есть преимущество нашего экзоскелета - неограниченное время использования?

- Да, но это не единственный его плюс. В отличие от активных наш экзоскелет также отличает невысокая стоимость, не надо затрачивать большие средства на обучение оператора и обслуживание самого изделия.

- Когда мы увидим его в Вооруженных Силах России?

- По результатам войсковой апробации изделия были немного доработаны под те задачи, которые выполнялись нашими войсками. В результате родилось совместное решение, и мы проходим процедуру постановки на снабжение данным изделием Министерства обороны РФ.

- Испытания экзоскелета прошли в минно-розыскных подразделениях инженерных войск. А где еще ему найдется военное применение?

- Спектр боевых задач, выполнение которых может облегчить данное устройство, достаточно большой. Они будут интересны различным воинским специальностям при выполнении любых задач. Это разведчики, артиллеристы, зенитчики, связисты. Например, он подойдет минометчикам - боец минометного расчета сможет унести на себе до 16 82-миллиметровых мин.

- Кроме наших военных, кто-то еще проявил заинтересованость в пассивных экзоскелетах?

- Помимо инженерных войск, есть другие силовые ведомства РФ, которые заинтересовались нашим изделием. На данный момент уже практически подписан контракт с МЧС России, большую заинтересованность проявляют спецподразделения МВД, ФСБ и Росгвардии.

- Многим военным разработкам впоследствии нашлось широкое применение в мирной жизни. Появятся ли «гражданские специальности» у вашего экзоскелета?

- Данные изделия будут интересны в медицине для реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с небольшими доработками - в промышленности. Они будут интересны для любителей активного отдыха, туристов, для людей, которые переносят большие грузы на большие расстояния. Кроме того, это участники различных экспедиций - научно-исследовательских и геолого-разведочных. Приведу пример: главный конструктор экзоскелета Сергей Злыдарь, которому 62 года, в свое время получил компрессионный перелом позвоночника. Однако на испытаниях он прошел в экзоскелете порядка 50 километров с грузом в 50 килограммов. Думаю, это показатель того, какие возможности открывает данное изделие.