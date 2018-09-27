Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Карбоновые плечи: разработчик рассказал об испытаниях в Сирии экзоскелета для российской армии

Павел Настин
17:05 27.09.2018
Новому изделию найдется применение как в боевой обстановке, так и в мирной жизни.
Карбоновые плечи: разработчик рассказал об испытаниях в Сирии экзоскелета для российской армии
Фото: АО "ГБ Инжиниринг"

Российские саперы испытали в Сирии новое устройство - экзоскелет. Хитроумная конструкция из углепластика позволила нашим военным переносить на себе грузы весом в десятки килограммов практически без усилий. Разработчик уникального изделия, гендиректор АО «ГБ Инжиниринг» Сергей Смаглюк, рассказал «Звезде», чем российские экзоскелеты лучше американских, как они облегчат службу наших военных и какое применение этим устройствам найдется при выполнении боевых задач и в мирной жизни.

- Сергей Васильевич, как показал себя экзоскелет в Сирии?

- Там он показал себя достаточно хорошо, мы получили положительные отзывы наших военных. Его согласились испытать саперные подразделения, которые занимаются разминированием в Сирии. Так, нашим экзоскелетом воспользовались операторы робототехнического комплекса разминирования «Уран-6». Он включает в себя систему радиоуправления и устройства подавления радиовзрывателей «Пелена». Все вместе весит довольно много, а с помощью экзоскелета сапер снял с плеч эту нагрузку.

Картинка

- За счет чего это происходит?

- Конструкция нашего экзоскелета принимает на себя вес груза, и человек его практически не ощущает. Грузоподъемность нашего изделия - 50 килограммов, но мы испытывали его и при переноске 75 килограммов.

 - Создание подобных устройств сейчас ведется и за рубежом. Но об их успешных испытаниях в войсках пока не слышно. Вам удалось обойти иностранных конкурентов?

- Прежде всего, уточним, что наш экзоскелет является пассивным, то есть у него нет специальных устройств, придающих усиление движениям человека. А за рубежом, в частности в США, пошли по пути создания активных экзоскелетов, которые снабжены системой гидравлического усиления. В американской армии проходили испытания такого изделия под названием HULC (Human Universal Load Carrier - прим. ред.), однако он не получил большого одобрения у американцев.

- Почему?

- Все уперлось в продолжительность времени его работы, она оказалась недостаточной. В принципе, сегодня это общий недостаток всех активных экзоскелетов, которые разрабатываются в мире. На сегодняшнем уровне технологического развития еще не создан такой источник электроэнергии, который при малом весе и габаритах давал бы большой объем электричества для питания усилительных устройств.

- То есть преимущество нашего экзоскелета - неограниченное время использования?

- Да, но это не единственный его плюс. В отличие от активных наш экзоскелет также отличает невысокая стоимость, не надо затрачивать большие средства на обучение оператора и обслуживание самого изделия.

- Когда мы увидим его в Вооруженных Силах России?

- По результатам войсковой апробации изделия были немного доработаны под те задачи, которые выполнялись нашими войсками. В результате родилось совместное решение, и мы проходим процедуру постановки на снабжение данным изделием Министерства обороны РФ.

- Испытания экзоскелета прошли в минно-розыскных подразделениях инженерных войск. А где еще ему найдется военное применение?

- Спектр боевых задач, выполнение которых может облегчить данное устройство, достаточно большой. Они будут интересны различным воинским специальностям при выполнении любых задач. Это разведчики, артиллеристы, зенитчики, связисты. Например, он подойдет минометчикам - боец минометного расчета сможет унести на себе до 16 82-миллиметровых мин.

- Кроме наших военных, кто-то еще проявил заинтересованость в пассивных экзоскелетах?

- Помимо инженерных войск, есть другие силовые ведомства РФ, которые заинтересовались нашим изделием. На данный момент уже практически подписан контракт с МЧС России, большую заинтересованность проявляют спецподразделения МВД, ФСБ и Росгвардии.

Картинка

- Многим военным разработкам впоследствии нашлось широкое применение в мирной жизни. Появятся ли «гражданские специальности» у вашего экзоскелета?

- Данные изделия будут интересны в медицине для реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с небольшими доработками - в промышленности. Они будут интересны для любителей активного отдыха, туристов, для людей, которые переносят большие грузы на большие расстояния. Кроме того, это участники различных экспедиций - научно-исследовательских и геолого-разведочных. Приведу пример: главный конструктор экзоскелета Сергей Злыдарь, которому 62 года, в свое время получил компрессионный перелом позвоночника. Однако на испытаниях он прошел в экзоскелете порядка 50 километров с грузом в 50 килограммов. Думаю, это показатель того, какие возможности открывает данное изделие.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.09.2018, 17:35
С видом на Землю: появилось первое видео с поверхности астероида
Дата26.09.2018, 14:29
«Грачи» заклевали: штурмовики Су-25 разгромили колонну бронетехники «противника» в Крыму
Дата27.09.2018, 16:51
Определилась страна-хозяйка ЧЕ-2024
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата27.09.2018, 13:25
Крадущийся охотник: почему подлодки «Лада» считают лучшими в мире
Дата26.09.2018, 08:07
Эхо войны: обнародованы неизвестные ранее фотографии первых залпов Второй мировой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:35 В стране и мире
Видео
С видом на Землю: появилось первое видео с поверхности астероида
15:38 В стране и мире
Украина ввела санкции против трех российских компаний
15:09 В стране и мире
Видео
В Москве выпал первый снег
13:19 В стране и мире
Видео
Госдума приняла закон о совершенствовании пенсионного законодательства в III чтении
12:16 В стране и мире
Австралийский МИД выступил с заявлением по поводу расследования крушения рейса MH17
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Кот увидел свое отражение в зеркале и понял, кто он такой: видео
Видео
Метательные щупальца: морской котик швырнул в лицо туристу живого осьминога
Огненные шары, манси и волки: исследователь привел «неоспоримые» факты гибели группы Дятлова
Видео
Пассажирский самолет попал в воронку шторма «Али» при заходе на посадку: страшные кадры
Видео
«Красный предвестник» Нибиру: американец снял загадочное небесное явление
«Смертельная спираль» MH370: последние секунды полета Boeing показали на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.