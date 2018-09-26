Корреспондент «Звезды» протестировал российский экзоскелет

Российская армия готовится принять на вооружение амуницию, которая в разы увеличит силу и выносливость солдата. Это уникальная разработка отечественных ученых из области биомеханики. Экзоскелет уже испытан в реальных боевых условиях. То, что еще недавно мы видели лишь в фантастических фильмах, примерил на себя корреспондент телеканала «Звезда» Игорь Лапик.

По его словам, система состоит из легких карбоновых каркасов. В отличие от американского аналога, в российском экзоскелете никакой гидравлики и электроники. Ломаться попросту нечему, что очень важно в реальном бою.

В экзоскелете существенно снижается нагрузка с суставов с поясницы с позвоночника, а с плеч она и вовсе спадает. Тяжелая 10-килограмовая камера на плече сидит словно пушинка и без проблем можно поднять и перенести взрослого человека.

Мир узнал о российском экзоскелете на «Армии-2018». Позже они прошли проверку в Сирии. В деле разработку оценили операторы робота-сапера «Уран-6». Массивное снаряжение и пульт сразу стали казаться легче. Конструкторы делают так, чтобы экзоскелет в случае чего не стал обузой для воина.

У экзоскелета есть функция сравни той, что у ящериц, которые отбрасывают свой хвост, чтобы спастись от хищников. Чтобы быстро избавиться от груза достаточно резко потянуть за этот трос, и рюкзак отстегивается и падает

Благодаря экзоскелетам в российской армии наступит новая эра. Разведчики смогут брать с собой тяжелое вооружение, артиллеристы подносить больше снарядов, а военные медики без труда эвакуировать раненых. Ноу-хау российских ученых снимает с солдат физические ограничения, давая сверхсилу обычному человеку.