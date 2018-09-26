Боевые вертолеты ВКС прошли техобслуживание в Улан-Удэ после возвращения из Сирии

Плановое техобслуживание прошли вертолеты армейской авиации ВКС России на авиационном заводе в Улан-Удэ.

Регламентные работы проведены на 20 вертолетах Ми-8АМТШ и Ми-8АМТШ-В, в том числе на пяти машинах, вернувшихся из Сирийской Арабской республики.

Техобслуживание включило в себя проверку состояния и работоспособности всех систем, необходимые периодические процедуры, а также замену расходных материалов. Работы проводились по месту постоянной дислокации вертолетов силами выездных бригад предприятия после достижения машинами 100, 300 и 500 часов налета.

Кроме этого базе улан-удэнского предприятия выполнены двухлетние регламентные работы на десяти комплектах авиационного и радиоэлектронного оборудования вертолетов Ми-8АМТШ-В. Данный вид работ позволил оперативно провести техническое обслуживание и минимизировать время вынужденного простоя авиатехники на период технического обслуживания, а также исключить затраты на перегон вертолетов.