В правительстве назвали средний размер зарплаты в российском ОПК
По словам вице-премьера Юрия Борисова, среднее жалование оборонщиков на шесть тысяч рублей больше, чем у представителей других профессий.
Фото: Кирилл Яблочкин, ТРК "Звезда"
Средняя зарплата на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса составляет 55 тысяч рублей. Об этом заявил заместитель председателя российского правительства Юрий Борисов.
«Зарплаты на предприятиях ОПК в среднем по стране составляют около 55 тысяч рублей», - сказал Борисов в ходе вручения премии имени Ревунова, ежегодно присуждаемой молодым инженерам в МГТУ имени Баумана.
Он уточнил, что средняя зарплата работника российского ОПК на шесть тысяч рублей больше, чем у представителей других профессий.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о доле молодежи в оборонно-промышленном комплексе РФ.