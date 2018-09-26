В правительстве назвали средний размер зарплаты в российском ОПК

Средняя зарплата на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса составляет 55 тысяч рублей. Об этом заявил заместитель председателя российского правительства Юрий Борисов.

«Зарплаты на предприятиях ОПК в среднем по стране составляют около 55 тысяч рублей», - сказал Борисов в ходе вручения премии имени Ревунова, ежегодно присуждаемой молодым инженерам в МГТУ имени Баумана.

Он уточнил, что средняя зарплата работника российского ОПК на шесть тысяч рублей больше, чем у представителей других профессий.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о доле молодежи в оборонно-промышленном комплексе РФ.