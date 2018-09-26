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В правительстве назвали средний размер зарплаты в российском ОПК

Павел Настин
17:29 26.09.2018
По словам вице-премьера Юрия Борисова, среднее жалование оборонщиков на шесть тысяч рублей больше, чем у представителей других профессий.
В правительстве назвали средний размер зарплаты в российском ОПК
Фото: Кирилл Яблочкин, ТРК "Звезда"

Средняя зарплата на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса составляет 55 тысяч рублей. Об этом заявил заместитель председателя российского правительства Юрий Борисов.

«Зарплаты на предприятиях ОПК в среднем по стране составляют около 55 тысяч рублей», - сказал Борисов в ходе вручения премии имени Ревунова, ежегодно присуждаемой молодым инженерам в МГТУ имени Баумана.

Он уточнил, что средняя зарплата работника российского ОПК на шесть тысяч рублей больше, чем у представителей других профессий.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о доле молодежи в оборонно-промышленном комплексе РФ.

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