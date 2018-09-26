Оружие, представленное Путиным, показало, что с Россией нужно считаться - Борисов

Представленное президентом России Владимиром Путиным оружие показало, что с Россией нужно считаться, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Такими работами продемонстрировано всему миру, что с Россией нужно считаться», - сказал Борисов на пресс-конференции машиностроителей.

Президент России представил ряд новых разработок российского ОПК в ходе своего обращения к Федеральному собранию.

В частности, им было представлено видео испытаний новой баллистической межконтинентальной ракеты «Сармат», гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал», а также других разработок.