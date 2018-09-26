Напролом: опубликовано видео работы уникальной инженерной машины ИМР-3М
Машина способна прокладывать пути в грунтовых и каменных завалах, а также работать на местности с высоким радиационным фоном.
Видео: Вконтакте/УВЗ
Динамичные кадры работы российской инженерной машины разграждения ИМР-3М появились в Сети. Видео опубликовано на странице Уралвагонзавода во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как оператор ИМР-3М разбирает завал из крупных бревен экскаваторным ковшом на телескопической стреле, а затем проделывает проход в земляном валу.
Инженерная машина ИМР-3М разработана на гусеничной платформе танка Т-90, производится на Уралвагонзаводе. Она поступила в Вооруженные Силы РФ в 1999 году.
ИМР-3М предназначена для выполнения инженерных работ по обеспечению продвижения войск и оборудованию колонных путей. Она может работать на местности с высоким уровнем радиоактивного заражения.