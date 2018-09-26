Напролом: опубликовано видео работы уникальной инженерной машины ИМР-3М

Динамичные кадры работы российской инженерной машины разграждения ИМР-3М появились в Сети. Видео опубликовано на странице Уралвагонзавода во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как оператор ИМР-3М разбирает завал из крупных бревен экскаваторным ковшом на телескопической стреле, а затем проделывает проход в земляном валу.

Инженерная машина ИМР-3М разработана на гусеничной платформе танка Т-90, производится на Уралвагонзаводе. Она поступила в Вооруженные Силы РФ в 1999 году.

ИМР-3М предназначена для выполнения инженерных работ по обеспечению продвижения войск и оборудованию колонных путей. Она может работать на местности с высоким уровнем радиоактивного заражения.