Истребитель Су-57 получит сверхдальнюю ракету «воздух - воздух»

Истребитель пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) получит новейшую сверхдальнюю ракету Р-37М. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова.

«Ну да, конечно, на внешней подвеске», - сказал Обносов.

Изделие Р-37М имеет длину 4,06 метра и вес более 500 килограммов. Максимальная дальность пуска - порядка 300 километров, высота поражаемых целей - от 15 метров до 25 километров.

Способно поражать истребители, штурмовики, бомбардировщики, крылатые ракеты и вертолеты в любое время суток, в том числе в условиях радиоэлектронной борьбы. В данный момент используется на истребителях МиГ-31, Су-27, Су-35.

Важно подчеркнуть, что самая дальнобойная ракета ВВС США AIM-152 AAAM способна поражать цели на максимальной дальности в 270 километров, при этом на вооружение она так и не была принята.

Ранее американские СМИ называли эту ракету серьезной угрозой для истребителей США.