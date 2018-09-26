Ударный экраноплан: ужас, летящий над гребнями волн

На прошедшем в рамках форума «Армия-2018» «круглом столе», организованном «Объединенной судостроительной корпорацией», прозвучала одна новость, которую мало кто заметил. Советник президента «ОСК», экс-командующий ВМФ России Виктор Чирков сказал о том, что судостроительный холдинг будет принимать активное участие в создании военных экранопланов.

Через несколько недель после этого глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе «Гидроавиасалона-2018» уточнил, что экранопланы, создаваемые в рамках ГПВ-2027, будут иметь на борту ракетное вооружение, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Алексей Леонков.

Чтобы понять всю важность сделанных заявлений, сделаем экскурс в недавнюю историю.

Запад испугался советского «каспийского монстра»

1967 год для космической разведки США выдался жарким. Спутник-шпион КН-4 (КН - Key Hole, «замочная скважина») выявил в акватории Каспийского моря странный объект русских. Для уточнения деталей американцы скорректировали орбиту новейшего спутника-шпиона КН-8 GAMBIT, который сделал снимки объекта в высоком качестве. В штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли по этим фотографиям специалисты смогли определить, что объект, скорее всего, является самолетом-амфибией. Но его необычная компоновка не укладывалась в известные схемы планеров такого типа.

Действительно, самолет был огромным, превосходящим размерами все известные самолеты-амфибии. Он имел в длину около 100 м при удивительно малом размахе крыльев - около 40 м. ЦРУ подключило к исследованиям специалистов из NASA. Те, изучив снимки, заявили, что летающая лодка с короткими крыльями - это нонсенс. Это какой-то монстр, а не самолет. Непонятно, как такое изделие сможет летать.

Таков был официальный вердикт, и только три инженера NASA открыто заявили о том, что в СССР разработали новый вид техники, который впоследствии назвали экранопланом. Читать далее…