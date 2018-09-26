В России идет разработка беспилотного комплекса на базе танка Т-72

Корпорация «Уралвагонзавод» создает робототехнический комплекс на базе танка Т-72БЗ по заказу Минобороны РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора УВЗ Александра Потапова.

Собеседник издания при этом не уточнил, с чем связан поиск альтернативы боевой машине на платформе «Армата».

«Решение принимает Минобороны. Мы как промышленность исполняем технические задания, которые нам готовит заказчик», - объяснил Потапов, отвечая на вопрос о том, было ли шасси Т-72Б3 выбрано из-за дороговизны «Арматы».

По словам Потапова, по проекту робототехнического комплекса на базе Т-72 согласовано техническое задание Минобороны, производитель практически уверен, что так пойдет в скором времени в войска.

Точные сроки готовности первого образца робототехнического комплекса на базе Т-72Б3 глава УВЗ назвать, однако, затруднился.