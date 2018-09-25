США ввели новые санкции против российского авиапрома

В «черный список» минторга США попали российские компании «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», ФГУП НПП «Гамма», НИИ «Вектор», Nilco Group, Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», «Океанос», «Авиадвигатель», «Инфотекс», «Системы прецизионного приборостроения», Syrus Systems и Воронежский НИИ «Вега». Соответствующая информация содержится в документе, опубликованном на сайте федерального реестра официальных документов правительства США.

Отметим, что ранее в США ввели санкции против Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, на котором производятся российские истребители Су-35 и Су-57.

По мнению американских властей, эти российские предприятия действуют вразрез с интересами национальной безопасности США.