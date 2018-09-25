Специальная подлодка «Белгород» покинет эллинг до конца года - разработчик

Атомная подводная лодка специального назначения «Белгород» покинет эллинг до конца 2018 года. Об этом сообщил генеральный директор конструкторского бюро «Малахит» Владимир Дорофеев.

«Готовится к выводу к концу года атомный подводный крейсер, заказ №664», - заявил Дорофеев.

Атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» является носителем необитаемых глубоководных аппаратов, батискафов и другого научного оборудования. Ее можно будет использовать как для решения военных задач, так и для поиска полезных ископаемых в Арктике.

Ранее стало известно, что на подводную лодку будет установлен геофизический комплекс «Магма», который позволит в четыре раза снизить стоимость исследований в труднодоступных акваториях, независимо от погоды и ледовой обстановки.