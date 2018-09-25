Упор на экспорт: представители Уралвагонзавода приняли участие в семинаре в Военном университете

На Уралвагонзаводе задумались о расширении экспортного потенциала. О возможностях предприятия рассказали на семинаре в московском Военном университете, где собрались представители российского оборонного ведомства, МИД, Рособоронэкспорта и вузов, отвечающих за подготовку иностранных военнослужащих.

Об этом представители завода рассказали на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо уральцев, свои новинки продемонстрировали представители и других российских оборонных предприятий. По мнению экспертов, именно наглядная демонстрация возможностей боевой техники поможет привлечь военных атташе к сотрудничеству.