Упор на экспорт: представители Уралвагонзавода приняли участие в семинаре в Военном университете
Уралвагонзавод подготовил мультимедийные презентации по 12 наименованиям боевой техники: от танка Т-90С и БМПТ до 152-миллиметровой самоходной гаубицы и 82-миллиметрового миномета 2Б24.
Фото: Уралвагонзавод, VK
На Уралвагонзаводе задумались о расширении экспортного потенциала. О возможностях предприятия рассказали на семинаре в московском Военном университете, где собрались представители российского оборонного ведомства, МИД, Рособоронэкспорта и вузов, отвечающих за подготовку иностранных военнослужащих.
Об этом представители завода рассказали на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Помимо уральцев, свои новинки продемонстрировали представители и других российских оборонных предприятий. По мнению экспертов, именно наглядная демонстрация возможностей боевой техники поможет привлечь военных атташе к сотрудничеству.