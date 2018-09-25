Атомная подлодка «Казань» вышла в море на заводские испытания

В России приступили к заводским испытаниям новейшей субмарины модернизированного проекта 855М. Накануне в море вышла головная многоцелевая атомная подлодка «Казань». Об этом рассказал генеральный директор конструкторского бюро «Малахит», на верфях которого собирали крейсер, Владимир Дорофеев.

«Казань» заложили 24 июля 2009 года. Изначально сдача подлодки намечалась на конец 2017 года. По плану флот получит атомную субмарину уже в этом году, сообщает ТАСС.

Сегодня в строю находится только один корабль проекта 855, «Северодвинск». Строится еще шесть кораблей. К 2020 году планируется построить семь подводных лодок проектов «Ясень» и «Ясень-М».

Лодки проекта 855 «Ясень» обладают мощным вооружением. В арсенале субмарины восемь вертикальных пусковых установок для запуска крылатых ракет и до десяти торпедных аппаратов. В перспективе возможно оснащение «Ясеней» глубоководными торпедами, которые сами наводятся на цель.