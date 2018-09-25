Назначен новый и. о. первого замглавы Роскосмоса
Ранее должность первого заместителя генерального директора госкорпорации занимал Николай Севастьянов.
Фото: fas.gov.ru
Замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Овчинников назначен исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Об этом в своем Twitter сообщил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«И. о. первого заместителя генерального директора назначен заместитель руководителя ФАС М. А. Овчинников», - написал Рогозин.
Ранее и. о. первого замглавы Роскосмоса являлся Николай Севастьянов, которого Рогозин назначил руководителем ЦНИИ машиностроения.