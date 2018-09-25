Рогозин назначил нового гендиректора ведущего научного института Роскосмоса

Новым главой ЦНИИмаш стал и. о. первого заместителя главы Роскосмоса Николай Севастьянов.

«Руководителем ведущего отраслевого научного института ЦНИИмаш назначен Николай Севастьянов», - сообщил Рогозин на своей странице в Facebook.

Рогозин также заявил, что исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора назначен Максим Овчинников.

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения - головной научно-исследовательским институт госкорпорации «Роскосмос». В состав института входит Центр управления полетами, который осуществляет программно-техническое обеспечение полета российского сегмента Международной космической станции, транспортных пилотируемых и грузовых кораблей «Союз» и «Прогресс», космических аппаратов научного и социально-экономического назначения, МКСР «Луч».