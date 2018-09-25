Завод «Нерпа» намерен продолжить участие в утилизации морских атомоходов

Судоремонтный завод «Нерпа» намерен продолжить участие в проектах по утилизации кораблей и судов с атомной энергетической установкой. Об этом сообщил главный инженер предприятия Георгий Нейман.

По его словам, на «Нерпе» накоплен опыт по утилизации атомных объектов, включая сложную операцию по демонтажу реакторов ледокола «Сибирь».

В планах предприятия - до 2028 года поучаствовать в восьми утилизационных проектах. В частности, на «Нерпе» планируют обеспечить работы по выгрузке радиоактивных материалов с аварийной плавбазы «Лепсе». Также судоремонтный завод намерен утилизировать два атомных ледокола, шесть атомных подводных лодок и шесть опасных объектов, затопленных в арктических морях.