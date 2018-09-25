Рособоронэкспорт впервые представит военную продукцию на выставке на Филиппинах

Единую экспозицию российских оборонных предприятий на выставке ADAS-2018 на Филиппинах организует АО «Рособоронэкспорт».

Как сообщили в пресс-службе компании, «Рособоронэкспорт» привезет на Азиатскую выставку и конференцию по обороне, безопасности, а также средствам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ADAS-2018 наиболее актуальные для Юго-Восточной Азии образцы продукции военного назначения.

«Рособоронэкспорт» представляет на своем стенде более 300 образцов вооружения и военной техники российского производства для всех видов вооруженных сил.

Так, наиболее перспективными в сегменте образцов для ВВС стран Юго-Восточной Азии из представляемых на выставке являются сверхманевренные многофункциональные истребители Су-35 и Су-30СМЭ, учебно-боевой самолет Як-130, а также транспортно-боевой вертолет Ми-35М, легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т и военно-транспортный вертолет Ми-171Ш.

Среди представителей Сухопутных войск стран региона профессиональный интерес вызовут новые образцы стрелкового оружия, в частности автоматы Калашникова сотой серии и бронетанковая техника, например боевая машина пехоты БМП-3 и бронетранспортер БТ-3Ф.

В разделе вооружений для ВМС на стенде компании представлены большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636, фрегат «Гепард-3.9» и катера различного предназначения. Ожидается, что представителей ВМС региона заинтересуют предлагаемые Рособоронэкспортом новые направления сотрудничества в части проектирования и строительства малых и сверхмалых подводных лодок.

Особое внимание на стенде Рособоронэкспорта в рамках выставки будет уделено различным системам безопасности российского производства, которые могут быть использованы в борьбе с терроризмом и организованной преступностью, незаконным трафиком запрещенных веществ, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий.

К ним в первую очередь относятся следующие образцы: стрелковое оружие, в том числе специальные средства ближнего боя, средства охраны критически важных объектов, системы безопасности административных образований, такие как системы распознавания лиц, интеллектуальная транспортная система. Также будут представлены средства прогнозирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ситуационные центры, в том числе мобильные.

Выставка ADAS-2018 пройдет с 26 по 28 сентября в столице Филиппин Маниле. В ее работе планируют принять участие военные и гражданские делегации, не менее 7500 бизнес-посетителей и около 145 компаний-участников, представляющих 54 страны мира.