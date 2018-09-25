Экипажи самолетов Су-34 нанесли удар новейшими ракетами по кораблям «противника»: кадры учений

На морском полигоне ТОФ экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили пуски новейших авиационных управляемых противокорабельных ракет Х-35У по условной группе кораблей «противника». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Стрельба осуществлялась одиночно и залпом по различным траекториям полета ракет. Всего было выполнено восемь пусков. В итоге, говорится в сообщении, все ракеты успешно поразили цели.

Противокорабельная ракета Х-35У предназначена для поражения надводных целей различных классов без входа носителей в зону огневого воздействия средств ПВО. Так, максимальная дальность ее пуска составляет свыше 250 километров. При этом попадания одной такой ракеты будет достаточно, чтобы уничтожить современный боевой корабль класса корвет.

Поставки Х-35У в авиационные соединения и воинские части осуществляются с 2014 года. Данными ракетами предусматривается оснастить все современные и перспективные самолеты оперативно-тактической авиации.