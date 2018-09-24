Небесный щит Сирии: на что способен комлекс С-300 «Фаворит» в САР

Решение о поставке систем С-300 в Сирию - пожалуй, главная ответная мера России на действия Израиля, из-за которых в Сирии был сбит самолет Ил-20.

Напомним, инцидент произошел 17 сентября около 22:00, когда израильские истребители нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. При этом находившийся в этом районе самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 сирийской ПВО.

В Минобороны РФ подчеркнули, что Израиль предупредил об атаке за одну минуту до нее, при этом было сказано, что израильская авиация действует на севере Сирии, в то время как на самом деле удары наносились на западе страны. Все это не позволило вывести Ил-20 в безопасное место, и он оказался на линии огня сирийских средств ПВО.

Говоря о поставке комплексов С-300 САР, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что комплекс был готов к отправке в Сирию еще в 2013 году, а сирийские военные прошли обучение и были готовы начать его эксплуатацию. Однако по просьбе израильской стороны Россия приостановила эту поставку.

«Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», - подчеркнул министр.

Ответный удар

С-300 по праву считается одной из лучших зенитных ракетных систем мира. Комплекс был принят на вооружение Советской армии в 1978 году, а в данный момент эти системы стоят на вооружении более 15 стран.

Нужно подчеркнуть, что существует несколько вариантов комплекса, характеристики которых различаются. В Сирию планировалась поставка С-300ПМУ-2, который способен уничтожать аэродинамические цели на дальности 3-200 километров, баллистические - на дальности 5-40 километров. Дальность обнаружения системы - 300 километров.

В ходе испытаний комплекса С-300ПМУ2 в Китае расчеты смогли поразить имитаторы оперативно-тактических ракет на дальности более 30 километров, самолет стратегической авиации - на дальности более 180 километров, а малоразмерную мишень типа БПЛА - на дальности 4,6 километра. Важно подчеркнуть, что система создана для прикрытия крупных промышленных и административных объектов и способна уничтожать как аэродинамические, так и баллистические цели. Это означает, что комплекс способен работать в том числе и против крылатых ракет.

Воздушный щит для Сирии

В данный момент на вооружении ПВО Сирии стоят комплексы С-200ВЭ, С-125 «Печора» и С-125 «Печора-2М», 9К317Э «Бук-М2Э», С-75 «Волга», «Квадрат», 9К33 «Оса-АК», 9К33 «Оса-АКМ». Это советские комплексы, которые во многом уже отстали от времени, но по-прежнему являются грозным оружием, что было доказано во время удара по Сирии США, Великобритании и Франции в ночь на 14 апреля текущего года.

По данным российского Минобороны, сирийские зенитчики смогли сбить 71 крылатую ракету из 103 выявленных в воздушном пространстве республики, отразить удары по семи аэродромам, ни один из которых не получил серьезных повреждений.

Это показало всему миру, что Сирия начала восстанавливать собственную систему ПВО, которая во время гражданской войны была фактически разрушена. Однако нужно признать, что сегодня у Сирии «очаговое» радиолокационное поле и прикрываются только некоторые объекты, но не вся территория страны.

Важно понимать, что ПВО включает не только пусковые установки и радиолокационные станции. Это сложная система, на вооружении которой стоят также зенитная артиллерия, радиотехнические средства, средства радиоэлектронной борьбы, истребители-перехватчики, которые взаимодействуют с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления.це

Таким образом, поставляя в Сирию системы С-300, Россия заявляет всему миру о том, что будет помогать этой стране развивать и совершенствовать современную систему ПВО, которая сможет противостоять вызовам сегодняшнего дня. Об этом говорит в том числе и то, что, помимо самих комплексов, Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления (АСУ) для командных пунктов ПВО.

По словам министра обороны РФ, это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказания, а главное, будет гарантирована идентификация всех воздушных российских судов сирийскими средствами ПВО.

«Если коротко объяснить решение, озвученное министром обороны России, то отныне в Сирии будет закрытое небо. Открытым оно останется только для двоих - для нас и для сирийцев. Остальным будут его открывать, если они попросят у нас разрешения на пролет», - рассказал «Звезде» генерал-лейтенант авиации Анатолий Сурцуков.

Кошмарный сон Израиля

Однако у Израиля есть и другие причины, по которым он противится поставке комплексов в Сирию.

«Фактически С-300, установленный в районе Дамаска, накрывает порядка 40% территории Израиля, немного не дотягивая до Теля-Авива, а в районе Голанских высот - практически всю страну. И это не может не вызывать у израильтян волнения», - рассказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

Дрозденко отметил, что Израиль, скорее всего, будет стремиться уничтожить систему, поэтому к ее обороне подойдут с особой тщательностью.

«Скорее всего, новая система ПВО будет включать в себя как современные комплексы С-300 и "Панцирь-С", так и сирийские С-125, С-200 и другие. Это позволит создать эшелонированную систему противовоздушной обороны и значительно повысить ее надежность», - подчеркнул Дрозденко.

Создание системы ПВО - сложный и кропотливый процесс, который невозможно выполнить за несколько дней. Однако сам факт начала этих работ и поставок в Сирию современного вооружения уже говорит о том, что Минобороны не намерено оставлять без последствий любые провокационные действия против российских военных.