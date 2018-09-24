Живучесть и точность ведения огня - эксперт рассказал о преимуществах модернизированного танка Т-72Б3М

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью «Звезде» рассказал об улучшенных боевых характеристиках новейших танков Т-72Б3М, которые впервые были испытаны на полигоне в Восточном военном округе.

По словам Леонкова, модернизированные танки способны вести боевые действия как в открытом поле, так и в условиях городской застройки.

«Дополнительная защита предусмотрена для того, чтобы защищать танк от различного вида боеприпасов, в том числе от кумулятивных. Поставлена новая система активной динамической защиты, за счет чего повысилась живучесть танка. И небольшие манипуляции, сделанные системой управления огня, за счет чего улучшилась точность ведения огня», - отметил он.

Леонков полагает, что если речь идет о модернизации, то корпус танка, его основные узлы, башни, орудия ей не подвергаются.

«Идет улучшение по тем компонентам, которые входят в танк: активная динамическая защита, электроника, которая в танке, и добавление некоторых элементов, которые улучшают его боеспособность на поле боя, на поле городских кварталов», - заключил эксперт.

Первые испытания Т-72Б3М в ВВО осуществили курсанты старших курсов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Уточняется, что была проведена боевая стрельба и совершен марш по маршруту с препятствиями конкурса «Танковый биатлон».