В Минобороны рассказали о технике, которая поступит в ЦВО в ближайшее время

К участию в масштабных маневрах «Восток-2018» ЦВО предоставил свыше 400 единиц боевых и специализированных машин, в том числе, принятые на вооружение в текущем году. В частности, речь идет о современных бронированных автомобилях «Тайфун-К», «Тигр», модернизированных БМП-2М, а также о современной модификации основного танка Вооруженных Сил Российской Федерации Т-72Б3. Об этом сообщил начальник автобронетанковой службы управления технического обеспечения ЦВО полковник Андрей Терюхов.

Так, по его словам, в будущем году на вооружение батальонов ЦВО одномоментно поступят три десятка Т-72Б3.

Примечательно, что получающая в войсках широкое распространение модификация Т-72Б3 одновременно идет и на комплектование войсковых учебных заведений. Так, до конца 2018 года ЦВО планирует получить партию из 12 боевых машин, девять из которых пополнят бронепарк Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища, а также Омского автобронетанкового инженерного института.

Не менее активно поступает на вооружение войск Центрального военного округа бронетранспортер БТР-82А. По линии гособоронзаказа очередная партия БМП-2М, в составе 16 бронемашин, несущих на борту комплекс вооружения с пакетом противотанковых управляемых ракет и имеющих дополнительные средства бронирования, поступит в ЦВО к концу этого года.

Также, бронеавтомобиль «Тайфун-К» в ближайшей перспективе примет на вооружение поволжское соединение спецназа. Техника себя достойно показала в рамках Армейских Международных игр-2018, а также ряде крупных маневров, таких как «Мирная миссия–2018» и «Восток-2018». Однако в настоящее время данный бронеавтомобиль эксплуатируют только новосибирские спецназовцы.

Наконец, в южноуральское танковое соединение в скором времени поступит боевая машина поддержки танков «Терминатор». Формирование будущих экипажей для данных машин идет уже сейчас. Делается это с той целью, чтобы с поступлением новинки в часть без предварительной кадровой процедуры экипажи приступили к практическому освоению боевых возможностей БМПТ.

К исходу 2018 года доля оснащенности частей и соединений военного округа современными образцами вооружения и техники выйдет на уровень 54 процентов. К 2020 году их объем достигнет 70 процентов.